﻿﻿30 Ağustos resmi tatil mi? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ve tüm resmi tatiller listesi…

Tüm yurtta coşkuyla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca çalışan 30 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte yanıtı...

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılacak

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)