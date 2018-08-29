﻿﻿30 Ağustos tatil mi? 31 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanacak olan ﻿﻿30 Ağustos tatil mi? 31 Ağustos resmi tatil olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne geliyor? Milyonlarca çalışan 30 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtı ve 2018'in kalan resmi tatilleri...

Kurban Bayramı’nın 9 günlük tatili yeni bitmişken yurttaşlarımız 30 Ağustos tatil mi? 31 Ağustos resmi tatil olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne geliyor? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 30 ve 31 Ağustos resmi tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde… 30 AĞUSTOS’TA NE OLDU? Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramımızdır. 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başkent Ankara’da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılacak. 31 AĞUSTOS TATİL OLACAK MI? 31 Ağustos Cuma günü resmi tatil değil.

2018’İN RESMİ TATİLLER LİSTESİ – 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)