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1 dakikayla sınava alınmayan Kader, ağladı

Zonguldak'ta geç kaldığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) alınmayan Kader Ceren Elcik(18), annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

android-time 13:45 30 Haziran 2018
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Zonguldak'ta geç kaldığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) alınmayan Kader Ceren Elcik(18), annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

YKS’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne(TYT) giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Küpe, bilezik, kolye gibi eşyalarla sınava girmek isteyenler görevli polis memurları tarafından geri çevrildi. Öğrenciler, yasak olan eşyaları ailelerine teslim ettikten sonra sınav salonuna alındı. Çocuklarını sınava getiren velilerde okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi.

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SINAVA ALINMAYAN ÖĞRENCİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sınava girmek için Devrek ilçesinden Zonguldak Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi’ne gelen Kader Ceren Elcik ise sınav saati olan 10.00’dan 1 dakika sonra geldiği için içeri alınmadı. Koşarak okul kapısına yönelen Elcik’e, görevliler sınavın başladığı ve içeri alınamayacağını söyledi. Elcik, sınav giriş belgesini yırtarak gözyaşlarına boğuldu. Dışarıda bekleyen annesinin yanına giden Elcik, sarılarak uzun süre ağladı. Annesi de kızının sınava alınmamasına tepki gösterdi.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

Son güncelleme: android-time 14:0430.06.2018
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