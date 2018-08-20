1 haftada 2’si sözde üst düzey 40 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 13-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 331 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 terör (PKK/KCK 297, sol 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3 bin 608 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 222 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 308 kişi gözaltına alındı.

40 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda Aranan Teröristler Listesinde turuncu listede bulunan örgütün sözde üst düzey yöneticisi “Rezzan” kod adlı Ömer Duran ile “Jindar” kod adlı Pınar Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 24’ü ölü, 5’i sağ/yaralı, 11’i ise teslim olarak etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde Hakkari’de 4, Kars’ta 2, Siirt’t 1, Van’da 1 olmak üzere 8 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 23'ü ağır ve uzun namlulu (1 makineli tüfek, 3 M-16, 19 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 30 silah, 10 adet el bombası, 2 bin 280 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 147 kilogram patlayıcı madde, 10 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu satıcılarına darbe

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 311 operasyonda bin 40 kilogram esrar, 273 kilogram eroin, 400 gram kokain, 23 kilogram afyon, 2.1 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 450 gram metamfetamin, 12 bin 117 adet ectasy, bin 306 adet captagon, 2 bin adet sentetik ecz ve 212 bin 66 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 398 bin 978 paket kaçak sigara, 68 bin 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 3 bin 608 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alındı. 48 kilogram esrar, 4.6 kilogram eroin, 2.1 kilogram sentetik kannabinoid, 400 gram kokain, 400 gram metamfetamin, 11 bin 849 adet ectasy, bin 38 adet captagon, bin 58 adet sentetik ecza, bin 320 kök kenevir ve 26 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

Terörist övücülerine gözaltı

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 462 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 328 kişi hakkında yasal işlem uygulandı. 234'ü denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 781 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 222 organizatör gözaltına alındı.

ANKARA (İHA)