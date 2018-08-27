1 haftada 5’i sözde üst düzey 26 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan, ‘Kırmızı’ kategoride aranan Barış Öner, ‘Gri’ kategoride aranan Mehmet Şirin Özen, Fecri Demir ile sözde yönetici olan Mazlum Kaçan ve Naim Türköz adlı teröristlerin de bulunduğu 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca yapılan 2 bin 156 operasyonda, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 62 terör, 3 bin 101 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere toplam 3 bin 163 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen 2 bin 467 operasyon sonucunda 120 kilogram esrar, 370 kilogram eroin, 16,53 kilogram kokain, 5,2 kilogram metamfetamin, 168 bin 936 adet ekstasy, 126 adet captagon, 53 bin 779 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 101 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 608 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalandı.

İHA