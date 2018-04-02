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Son bir haftada 61 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde yürütülen operasyonlarda 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

android-time 10:36 2 Nisan 2018
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Son bir haftada 61 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde yürütülen operasyonlarda 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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