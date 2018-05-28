1 milyonluk kaçak ürün ele geçildi

İstanbul Polisi, yurtdışından kaçak otomobil parçası getiren bir şebekeye operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece’de bir adreste gümrükten kaçak geçirilen bazı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmaların ardından Hürriyet Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenlendi. Baskında değişik araçlara ait 56 kalorifer motoru, 735 airbag beyni, 412 motor kontrol ünitesi, multiplayer özelliği olan 10 teyp ele geçirildi. Polisin ele geçirdiği ürünlerin piyasa değerinin 1 Milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.