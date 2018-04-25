10 bin kişi ’57. Alay’a vefa için yürüdü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57’nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi’ne bağlı Kocadere Köyü’nde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tümü şehit düşen 57’inci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı. Çorba dağıtımı sırasında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Çanakkale, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, ‘Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Biz bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye içinde, gençlerimizin her alanda yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. O yüzden de gençlerimizi şehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz” dedi.



SABAH NAMAZI KILINDI

Ardından, 103 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah namazı kılındı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda rütbeli askerin de yer aldığı katılımcılar, saat 06.00’yı gösterdiğinde harekete geçti.

ATALARINA YÜRÜDÜLER

Yarbay Mustafa Kemal’in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57’nci Alayı Conkbayırı’na gönderdiği ve “Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buldu. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1,5 saat sonra Conkbayırı’nda sona erdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu bünyesindeki yaklaşık 5 bin izci, sırtlarında ‘Dedeciğim ben geldim’ yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı.

57'NCİ ALAY SANCAĞI DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Conkbayırı’ndaki törene, anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlandı. Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı anıta çelenk koydu. Tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdürüldü. TSK adına Albay Serhat Demirbaş'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, şunları söyledi:

“Çanakkale; ana kuzularının aslana, masalların destana dönüştüğü yerdir. Bu ruhu çözdüğümüz takdirde, bugün ayağımıza düğümlenmeye çalışan pek çok sorunu da çözmüş olacağız. Bize karanlık odaklarca dayatılmaya çalışılan bölünme senaryolarını, ayrılık yalanlarını elimizin tersiyle itmenin ilhamı Çanakkale'dir; çünkü bu topraklarda yan yana yatan Diyarbakırlı ile Trabzonlu, Urfalı ile Manisalı aynı topraklar için can vermiştir. Bu toprakları vatan kılan, o gencecik fidanların hücuma kalkarken de düşmana korku salarken de toprağa düşerken de omuz omuza durmaktan vazgeçmemeleridir. Biz de memleketin dört bir köşesindeki vatandaşlarımızla hep beraber omuz omuza durursak kazanacağız. Ayrıca bu coğrafyada yaşamak uğruna ödenen bedeller, yalnızca Çanakkale'de görülebilir. Bu ülke bütün dünya Müslümanlarının kalbidir. Bu yüzden de Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Türkiye'ye dair iyi haberlerin sevinçle kötü haberlerin kederle karşılandığı evler vardır; var olmaya devam edecektir. Ayrı coğrafyalardan, ayrı etnik kökenden, ayrı inanç gruplarından gelen insanların ismini silen, hepsinin manevi künyesine tek bir ismi yazan çelikten bir kalemdir Çanakkale.”

Konuşmaların ardından 57'nci Alay’ın temsili sancağı geçen yıl emanet edilen 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından törenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi’ne teslim edildi.

Devir teslim töreni, askeri bando konseriyle sona erdi.

AVUSTRALYA'NIN LONE PİNE ANITI'NDA ANMA TÖRENİ

Çanakkale'de, Anzak çıkarmasının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sabaha karşı Anzak Koyu'nda düzenlenen ‘Şafak Ayini’nin ardından Avustralya’nın Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda tören yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın temsil ettiği törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere’nin Avrupa ve ABD’den Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri, Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Bakanı Peter Dutton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk ve yabancı konuklar ile Avustralyalılar katıldı.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yetkililerin anıtı ve mezarları ziyaret etmesiyle başlayan törende, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Avustralya milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören sonunda anıta, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Vali Orhan Tavlı çelenk koydu.

YENİ ZELANDALI ASKERLER HAKA DANSI YAPTI

Çanakkale’de Kara Savaşları'nın 103’üncü yılı anma törenleri kapsamında, Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı’nda düzenlenen törende, Yeni Zelanda askerleri atalarını Haka dansı ile andı.

Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı’nda düzenlenen anma törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları'na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri Yeni Zelanda Anıtı’na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu’nun dans gösterisi ile geldi. Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini alması ile başladı. Ardında nilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından Yeni Zelanda Anıtı’na çelenkler sunuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirildi.

Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, Haka dansını sahneledi. Yaklaşık 2 dakika süren Haka dansında ilginç figürler sergilendi. Protokol üyeleri ayakta izlediği Haka dansının ardından tören sona erdi.

DHA