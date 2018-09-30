10 bin polis alınacak! POMEM başvuru şartları neler? İşte POMEM başvuru tarihi..

9 bini erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin polislik öğrencisi alınacak. Başvuru şartları açıklandı. Peki POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2018 POMEM alımları hakkında ayrıntılı bilgiler...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9 bini erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacağını bildirdi. Ön başvurular 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranacak şartlar ise;

31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak,

Lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan;

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan almış olmak,

Önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70,00 ve üzeri puan;

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak.

Ayrıca sınav giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.