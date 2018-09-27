10 işçiye mezar olan asansör faciasında TOKİ görevlileri beraat etti

Mecidiyeköy’deki Torunlar'a ait rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazası sonrası haklarında, "Görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) görevlisi 6 kişinin beraatine karar verildi.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014’te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, “Görevleri sırasında görev gereklerine aykırı davranarak kişi mağduriyetine ve kamu zararına neden olarak görevlerini kötüye kullandıkları” iddiasıyla 6 TOKİ görevlisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

YÜKLENİCİ FİRMA, VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİNDEN FAYDALANDIRILDI

İstanbul 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında tutuksuz yargılanan Zühal Dalkılıç, Niyazi Özdemir, Ömer Caniklioğlu, Mehmet Rıfat Çağal, Temel Emrah Bıyıkoğlu ile dönemin TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı olan Aliseydi Karaoğlu hakkında, “Yapı denetiminde muafiyet sağlandığı”, “Tapu devri sırasında yüklenici firmanın vergi ve harç muafiyetinden faydalanmasını sağladıkları”, “Tapu devrinin geç yapılmasıyla inşaata kamu yararına binaen 24 saat çalışma izni çıkarılmasına neden oldukları”, “Müşavirlik hizmeti sunan TOKİ’nin söz konusu hizmeti etkin şekilde sunmadığı” iddiaları yöneltilmişti.

“İNANDIRICI DELİL BULUNAMADI”

Bu iddiaları araştırması için dosyanın gönderildiği bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, iddialara ilişkin sanıklara herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği belirtilmişti. Davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık avukatları katıldı. Avukatlar bilirkişi raporu doğrultusunda müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, sanıkların atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

ANA DAVADA 9 SANIĞA 60 BİN TL PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

İstanbul Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014’te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporuna göre kusurlu sayılan 9 sanığın, “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Mahkeme, bu cezanın sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olayda tali kusurlu sayılmaları gerekçesiyle günlüğü 20 liradan olmak üzere toplam 60 bin 800’er lira adli para cezasına çevirmişti.