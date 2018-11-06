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10 Kasım şiirleri ve sözleri: Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için 10 Kasım gününe özel sözler…

Atatürk’ün ebedi aleme intikal edişinin yıldönümü olan 10 Kasım yaklaştı. Atatürk’ün Türk milleti için ne kadar önemli ve büyük bir önder olduğunu ifade en anlamlı 10 Kasım şiirleri ve sözlerini haberimizde derledik. Bu acı günümüzde Ulu Önder Atatürk’ü anabileceğimiz en güzel sözler ve şiirleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

android-time 15:15 6 Kasım 2018
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10 Kasım şiirleri ve sözleri: Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için 10 Kasım gününe özel sözler…
Atatürk’ün ebedi aleme intikal edişinin yıldönümü olan 10 Kasım yaklaştı. Atatürk’ün Türk milleti için ne kadar önemli ve büyük bir önder olduğunu ifade en anlamlı 10 Kasım şiirleri ve sözlerini haberimizde derledik. Bu acı günümüzde Ulu Önder Atatürk’ü anabileceğimiz en güzel sözler ve şiirleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybedişimizin 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk’ün bizim için önemini bir kez daha hatırlatan en güzel 10 Kasım şiirleri ve 10 Kasım sözlerini derledik… İşte yazarlar, şairlerden günün önemini anlatan 10 Kasım sözleri ve şiirleri…

10 KASIM ŞİİRLERİ

On Kasım’larda Yürümek

Atatürk’üm işte 10 Kasım yine
Dalgalanır ağaçlarla oğullar
Dalgalanır oğullarla nineler
Dalgalanır ninelerle genç kızlar
Özlemin ta yüreğime işlemiş
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
Öyle
Güçlüsün ki
Güçleneceğim
Öyle yücesin ki, yüceleceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz
Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yarışacağım

Fazıl Hüsnü Dağlarca 
10-kasim-siirleri

Ağlayalım Atatürk’e

Ağlayalım Atatürk’e
Bütün dünya kan ağladı
Süleyman olmuştu mülke
Geldi ecel, can ağladı

Doğu batı cenup şimal
Aman tanrı bu nasıl hal
Atatürk’e erdi zeval
Memur mebusan ağladı

Atatürk’ün eserleri
Söyleyecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti, vatan ağladı

Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türke terketti
Döndü çarh devran ağladı

Bu ne kuvvet, bu ne kudret
Var idi bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnön’İsmet
Gözlerimiz kan ağladı

Tren hattı tayyareler
Tükler giydi hep kareler
Semerkantla Buharalar
İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşalin askerleri
Ordular tümen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalnız gidenler gelmez
Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil, düşman ağladı

Aşık Veysel

Mustafa Kemal’i Düşünüyorum

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden zafere.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Ölmemiş bir kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde,
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.

Ümit Yaşar Oğuzcan

10 KASIM SÖZLERİ

  • Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 78 yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…
  • 10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.
  • O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.
  • Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.
  • Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.
  • Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
  • Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
  • Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
  • Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
  • Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.
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Son güncelleme: android-time 15:3706.11.2018
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