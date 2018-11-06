10 Kasım şiirleri ve sözleri: Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için 10 Kasım gününe özel sözler…

Atatürk’ün ebedi aleme intikal edişinin yıldönümü olan 10 Kasım yaklaştı. Atatürk’ün Türk milleti için ne kadar önemli ve büyük bir önder olduğunu ifade en anlamlı 10 Kasım şiirleri ve sözlerini haberimizde derledik. Bu acı günümüzde Ulu Önder Atatürk’ü anabileceğimiz en güzel sözler ve şiirleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybedişimizin 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk’ün bizim için önemini bir kez daha hatırlatan en güzel 10 Kasım şiirleri ve 10 Kasım sözlerini derledik… İşte yazarlar, şairlerden günün önemini anlatan 10 Kasım sözleri ve şiirleri…

10 KASIM ŞİİRLERİ

On Kasım’larda Yürümek

Atatürk’üm işte 10 Kasım yine

Dalgalanır ağaçlarla oğullar

Dalgalanır oğullarla nineler

Dalgalanır ninelerle genç kızlar

Özlemin ta yüreğime işlemiş

Seni bulmak, seni görmek için ben

Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda

Öyle

Güçlüsün ki

Güçleneceğim

Öyle yücesin ki, yüceleceğim

Düşüne düşüne seni kocaman kocaman

Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz

Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün

Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt

Sanki ellerim gece

Sanki ellerim gündüz

Yazacağım seni daha, bir daha

Ben senin ölümünle yarışacağım

Fazıl Hüsnü Dağlarca



Ağlayalım Atatürk’e

Ağlayalım Atatürk’e

Bütün dünya kan ağladı

Süleyman olmuştu mülke

Geldi ecel, can ağladı

Doğu batı cenup şimal

Aman tanrı bu nasıl hal

Atatürk’e erdi zeval

Memur mebusan ağladı

Atatürk’ün eserleri

Söyleyecek bundan geri

Bütün dünyanın her yeri

Ah çekti, vatan ağladı

Fabrikalar icat etti

Atalığın ispat etti

Varlığın Türke terketti

Döndü çarh devran ağladı

Bu ne kuvvet, bu ne kudret

Var idi bunda bir hikmet

Bütün Türkler İnön’İsmet

Gözlerimiz kan ağladı

Tren hattı tayyareler

Tükler giydi hep kareler

Semerkantla Buharalar

İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri

Çalışanlar kalmaz geri

Mareşalin askerleri

Ordular tümen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez

Aslan yatağı boş kalmaz

Yalnız gidenler gelmez

Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü

Dayanmaz herkesin özü

Koruyalım yurdumuzu

Dost değil, düşman ağladı

Aşık Veysel

Mustafa Kemal’i Düşünüyorum

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Yeleleri alevden al bir ata binmiş

Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.

Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,

Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında

Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,

Arkasından dağ dağ ordular geliyor

Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel

Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere

Al bir ata binmiş yalın kılıç

Koşuyor zaferden zafere.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Ölmemiş bir kasım sabahı!

Yine bizimle beraber her yerde,

Yaşıyor dört köşesinde vatanın

Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum,

Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,

Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum

Uykularıma giriyor her gece.

Ellerinden öpüyorum.

Ümit Yaşar Oğuzcan

10 KASIM SÖZLERİ

Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 78 yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.