Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

10 yaşındaki çocuğun silahla oyunu faciayla bitti

Aksaray'da, R.D. (10) evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.'yi (89) başından yaraladı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

android-time 21:16 27 Eylül 2018
Haberler Gündem
Aksaray'da, R.D. (10) evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.'yi (89) başından yaraladı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 851’inci Sokak’taki apartmanda meydana geldi. R.D., evde  babası M.D.’ye ait oyuncak sandığı tabancayla oynamaya başladı.

FOTO: DHA - 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

FOTO: DHA – 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

İddiaya göre tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.’nin başına isabet etti.

Yaralanan Ummahan D., kanlar içinde yere yığıldı. Yaşlı kadın, aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.   DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 21:2427.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar