10 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiye defalarca ateş açtı!

Adana'da 10 yaşındaki çocuk motosiklet ile seyir halinde olan bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çocuk ile vurduğu kişi arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AAD 441 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ali Genç, 10 yaşındaki F.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. F.K. pompalı tüfek ile defalarca ateş açarak, Ali Genç'i sırtından yaraladı. HASTANEYE KALDIRILDI Yaralanan Genç, motosikletinden kanlar içerisinde yere düştü. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Genç'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Genç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralama olayını gerçekleştiren, F.K. ise olay yerinden hızla kaçtı. Mahallenin etrafını abluka altına alan polis ekipleri, F.K.'yi kısa sürede yakaladı. F.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA