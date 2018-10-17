10 yılda adalete yansıyan çocuk istismarı suç sayısı 153 bin 139

Çocuk istismarında korkunç rakamlar ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda 'çocuğa cinsel istismar' ile 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarının sayısı son on yılda dört kat arttı.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in dikkat çektiği rakamlara göre; 2007'de söz konusu hususlardaki suç sayısı 3 bin 718 iken, 2017'de bu sayı 16 bin 041 oldu.

On yıldaki toplam sayı ise 153 bin 139. “Bu artışı normal karşılamak, dünyanın her yerinde böyle şeyler oluyor, bu tek bizim sorunumuz değil, demek ne kadar yanlışsa, çocuk hakları sorunlarına çözüm olabilecek yöntemleri konuşmamak ve görmezden gelmek de bir o kadar yanlıştır” diyen CHP'li Özer, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin toplumsal yaşam, hukuk sistemi ve aile içinde çocuğun üstün yararı ve lehine anlayışın geliştirilememesi olduğunu söyledi.

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DERNEĞE GÖRE DURUM DAHA DA VAHİM

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği'nin 2016 Çocuk İstismarı Raporu'na göre çocuk istismarı vakalarının son on yılda 700 kat artış göstermesinin önemli bir bilgi olduğunu belirten Özer, “Yargıya yansıyan vaka sayısındaki fark önemlidir. Görülüyor ki, çocuk adalet sisteminin yeni baştan ele alınması, TBMM'de daimi bir çocuk hakkı komisyonunun kurulması gereklidir” dedi. Türkiye'de bağımsız çocuk hakları izlemesi ve ihtilafların ele alınmasının yetersizliğine de dikkat çeken Özer, “Bu nedenle göreve başladığımızda ilk verdiğimiz kanun teklifi Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu ismiyle TBMM'de daimi bir komisyon kurulmasına ilişkindi” diye konuştu.

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ÇOCUK LEHİNE İKİ KANUN TEKLİFİ

CHP'li Özer, ayrıca aile mahkemelerinde mağdur olan çocuklar için de bir kanun teklifi verdiklerini belirterek, “Bizce önemli olan bir başka husus da aile mahkemelerinde ancak mahkeme heyetinin gerekli gördüğü hallerde psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı görevlendirilmesidir. Basına da yansıdığı üzere boşanma davası mağduru çocukların ruhsal durumunun takibinin yapılmaması, hatta kararlara etkisi olabilecek pedagojik görüşlerin alınmaması çocuğun yararına olamaz. Oysa psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı tarafından duruşmaların başından sonuna kadar takip edilmesi hem çocuğun hem de verilecek kararların yararına olur. Adalet sisteminde çocuğun birey olarak ele alınmamasının neticesi çocuk hakkı ihlaline varır. Biz de bu işleyişin yasal olarak düzeltilmesi düşüncesiyle, geçtiğimiz hafta, duruşmalarda psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacının bulunma zorunluluğunu içeren bir kanun teklifi verdik” dedi.

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SON ON YILLIK DEĞİŞİM

Adalet Bakanlığı verilerine göre; ceza mahkemelerinde TCK uyarınca karara bağlanan davalardaki çocuğa cinsel istismar suçu ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sayılarının son on yıllık değişimi şöyle:

2007– 3.718

2008– 4.261

2009– 6.415

2010– 10.900

2011– 14.066

2012– 17.457

2013– 19.754

2014– 22.865

2015– 21.175

2016– 16.487

2017– 16.041