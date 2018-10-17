10 yılda adalete yansıyan çocuk istismarı suç sayısı 153 bin 139

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in dikkat çektiği rakamlara göre; 2007'de söz konusu hususlardaki suç sayısı 3 bin 718 iken, 2017'de bu sayı 16 bin 041 oldu.
On yıldaki toplam sayı ise 153 bin 139. “Bu artışı normal karşılamak, dünyanın her yerinde böyle şeyler oluyor, bu tek bizim sorunumuz değil, demek ne kadar yanlışsa, çocuk hakları sorunlarına çözüm olabilecek yöntemleri konuşmamak ve görmezden gelmek de bir o kadar yanlıştır” diyen CHP'li Özer, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin toplumsal yaşam, hukuk sistemi ve aile içinde çocuğun üstün yararı ve lehine anlayışın geliştirilememesi olduğunu söyledi.
DERNEĞE GÖRE DURUM DAHA DA VAHİM
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği'nin 2016 Çocuk İstismarı Raporu'na göre çocuk istismarı vakalarının son on yılda 700 kat artış göstermesinin önemli bir bilgi olduğunu belirten Özer, “Yargıya yansıyan vaka sayısındaki fark önemlidir. Görülüyor ki, çocuk adalet sisteminin yeni baştan ele alınması, TBMM'de daimi bir çocuk hakkı komisyonunun kurulması gereklidir” dedi. Türkiye'de bağımsız çocuk hakları izlemesi ve ihtilafların ele alınmasının yetersizliğine de dikkat çeken Özer, “Bu nedenle göreve başladığımızda ilk verdiğimiz kanun teklifi Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu ismiyle TBMM'de daimi bir komisyon kurulmasına ilişkindi” diye konuştu.
ÇOCUK LEHİNE İKİ KANUN TEKLİFİ
CHP'li Özer, ayrıca aile mahkemelerinde mağdur olan çocuklar için de bir kanun teklifi verdiklerini belirterek, “Bizce önemli olan bir başka husus da aile mahkemelerinde ancak mahkeme heyetinin gerekli gördüğü hallerde psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı görevlendirilmesidir. Basına da yansıdığı üzere boşanma davası mağduru çocukların ruhsal durumunun takibinin yapılmaması, hatta kararlara etkisi olabilecek pedagojik görüşlerin alınmaması çocuğun yararına olamaz. Oysa psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı tarafından duruşmaların başından sonuna kadar takip edilmesi hem çocuğun hem de verilecek kararların yararına olur. Adalet sisteminde çocuğun birey olarak ele alınmamasının neticesi çocuk hakkı ihlaline varır. Biz de bu işleyişin yasal olarak düzeltilmesi düşüncesiyle, geçtiğimiz hafta, duruşmalarda psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacının bulunma zorunluluğunu içeren bir kanun teklifi verdik” dedi.
SON ON YILLIK DEĞİŞİM
Adalet Bakanlığı verilerine göre; ceza mahkemelerinde TCK uyarınca karara bağlanan davalardaki çocuğa cinsel istismar suçu ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sayılarının son on yıllık değişimi şöyle:
2007– 3.718
2008– 4.261
2009– 6.415
2010– 10.900
2011– 14.066
2012– 17.457
2013– 19.754
2014– 22.865
2015– 21.175
2016– 16.487
2017– 16.041
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