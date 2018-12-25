Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşmak için Irak'ın başkenti Bağdat’tan İstanbul’a gelen Iraklı iş adamı, Suriyeliler tarafından kaçırıldı. Ailesi ise '100 bin dolar göndermezseniz onu öldüreceğiz' diye tehdit edildi. Polis, yaklaşık 4 gün rehin tutulan adamı kurtarırken, iki kişiyi gözaltına aldı. İş adamını kandırarak İstanbul’a getiren Suriyeli kadın ise aranıyor.

Bağdat'ta yaşayan Iraklı iş adamı Kahtan Adnan Javadalmayyahi (40) sosyal medya üzerinden Suriyeli bir kadınla tanıştı. Bir süre sosyal medya üzerinden devam eden sohbetin ardından Suriyeli kadın Iraklı iş adamını İstanbul'a davet etti.

Bunun üzerine Javadalmayyahi İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otele yerleşti. 20 Aralık'ta Suriyeli kadının evine davet etmesi üzerine ise Fatih'ten taksiye binerek Esenyurt'a gitti. Esenyurt'ta kendisini karşılayan Suriyeli kadınla bir adrese giden Iraklı iş adamı hayatının şokunu yaşadı.

“100 BİN DOLAR GÖNDERMEZSENİZ ÖLDÜRECEĞİZ”

Evde bulunan Suriyeli iki kişi, Iraklı iş adamını darp ederek ellerini ve ayaklarını bağladı. Iraklı adamın cep telefonunu kullanarak rehin tuttukları adamın ailesine ulaşan Suriyeliler “Kahtan Adnan Javadalmayyahi elimizde. Bize 100 bin dolar göndermezseniz onu öldüreceğiz” dediler.

“SAHTE FİDYE PAZARLIĞI YAPILDI”

Bunun üzerine Iraklı iş adamının ulaştığı bir akrabası ise durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Rehine Müzakere ve Kurtarma Timi, Iraklı iş adamının akrabası üzerinden fidye pazarlığına başladı. Yapılan pazarlıklar sonucu şüphelilere 30 bin dolar verileceği söylenerek 24 Aralık'ta Zeytinburnu'nda bir kafede buluşma ayarlandı. Kafede çevre emniyeti alan ekipler şüphelileri beklemeye başladı. Kafeye gelerek fidye parasını alacağı düşünen Suriyeli Maher İbrahim (26) ve Mohammed Kazan (23) gözaltına alındı. Iraklı iş adamı ise 4 günlük esaretin ardından kurtarıldı.

SURİYELİ KADIN ARANIYOR

Emniyette yapılan sorgulamaların ardından iki şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis Kahtan Adnan Javadalmayyahi'yi tuzağa düşüren Suriyeli kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.