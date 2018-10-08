100 bin dolarlık uyuşturucu imalathanesi

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 günde 2 operasyon düzenlendi. Baskınlardan birinde, uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu imalatı için 100 bin dolarlık bir düzenek kurdukları ortaya çıktı. Diğer operasyonda ise peynir bidonlarında gizlenmiş 20 kilo eroin yakalandı.Son 10 aydaki operasyonlarda; 4 milyon 950 bin 949 uyuşturucu hap, 7 ton 240 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Polis geçen hafta iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. 2 Ekim'deki operasyonda, Silivri'de uyuşturucu imal edildiği üzerine harekete geçen ekipler, iki daireye baskın yaptı. Uyuşturucu imalathanesine çevirilen evde metamfetamin üretme hazırlığında olduğu öğrenilen biri Özbekistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

100 BİN DOLARLIK İMALATHANE

Dairede ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda 114 kilo 500 gram zehir imalatında kullanılan sıvı kimyasal madde, 23 kilo 500 gram katı madde, 99 hap ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu imalatı için kurdukları düzeneğin 100 bin dolarlık civarında olduğu öğrenildi.

PEYNİR BİDONUNDAN EROİN ÇIKTI

Gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise, Narkotik Polisi Van'dan İstanbul'a uyuşturucu getirmeye çalışan bir şebekeyi belirledi. Fiziki takiple izlenen şüphelilerin Beykoz'da bir kargo firmasına gittikleri anlaşıldı. Polis, karfo firmasından peynir bidonlarıyla çıkan şüphelileri kıskıvrak gözaltına aldı. Peynir bidonlarını kesen polis 39 paket halinde eroin ele geçirildi. Çalışmanın devamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

SOKAK BASKINI

Narkotik ekipleri, uyuşturucu imal eden ve toplu ticaret yapan zehir tacirlerine de operasyon düzenleyerek uyuşturucunun sokak ayağını da ihmal etmedi. Polisin, altı günde düzenlediği 3 operasyonda toplam 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, farklı türlerde ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

5 MİLYON HAP VE TONLARCA UYUŞTURUCU

İstanbul Narkotik Polisi son 1 Ocak 2018 ila 10 Ekim 2018'e kadarki sürede 35 bin 644 olayla ilgili çalışma yaparak, 48 bin 647 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4 bin 237 kişi tutuklanırken 4 milyon 950 bin 949 uyuştururucu hap, 7 ton 240 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirildi.