100 günlük hedefte dikkat çeken ‘sosyal yardım’ detayı

24 Haziran seçiminden önce Muharrem İnce'nin "Hakkımda 'İnce gelirse sosyal yardımları kesecek' diye kara propaganda yapıyorlar" dediği sosyal yardımlarla ilgili hükümet harekete geçti. 100 günlük eylem planında "Sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayış öne çıkartılacak" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının hedefleri içerisinde yer alan ‘Sosyal yardımlar’ detayı da dikkat çekti. 100 günde yapılması planlanan icraatta “Sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayış öne çıkartılacak” ifadesi yer aldı.

MUHARREM İNCE ‘HAKKIMDA PROPAGANDA YAPIYORLAR’ DEMİŞTİ

Bu madde akıllara 24 Haziran seçimlerinden önce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin iddiasını getirdi. İnce seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalarda; AKP’nin hakkında “İnce gelirse sosyal yardımları kesecek” diye propagandada bulunduğunu iddia etmiş ve “Tüm kazanılmış hakları ve sosyal yardımları artırarak devam ettireceğiz. Size söz veriyorum” demişti.