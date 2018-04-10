11 günde 37 yunus karaya vurdu

Karadeniz’de 31 Mart ile 10 Nisan arasında geçen 11 günde 37 yunus balığı ölü olarak kıyıya vurdu. Edinilen bilgilere göre, son 11 günlük periyotta Karadeniz sahilinde yunus ölümleri gözlemlendi. 31 Mart tarihinde Sinop açıklarında kıyıya vuran 32, 4 Nisan’da Samsun’da 4 ve 10 Nisan’da ise Giresun’da 1 yunus ölü şekilde kıyıya vurdu.

Son 11 günde yaşanan yunus ölümleri konusunda açıklama yapan Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “Türkiye'de yunus avcılığı 80'li yıllarda yasaklandı. Yunusların ölüm sebepleri büyük ihtimalle şu anda bölgemizde kalkan avları yapılıyor ve yunuslarda bu ağlara takılıyorlar. Tabi ağa takılan yunus bir süre sonra direncini kaybederek ölüyor. Kalkan ağları ise denizlerimizde yaklaşık 1 hafta ile 10 gün arasında kalıyor. Balıkçılarımızda bu ağları çekerken haliyle yunusları ölü olarak buluyor ve ağdan çıkartılan yunus denize atılıyor ve bu şekilde bir süre sonra karaya vuruyor” dedi.

“DENİZİMİZ KİRLENMEKTEN ÇÖLLEŞME AŞAMASINA GELDİ”

Denizlerin aşırı derecede kirli olduğunu kaydeden Arslan, “Ben bir bilim adamı değilim ama tabi ki bu denizlerde doğmuş büyümüş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Denizimiz neredeyse kirlilikten çölleşme aşamasına geldi ve denizlerimizin dibi şuan da aşırı bir şekilde kirli olduğunu biliyoruz. Bu kirlilik yunus ölümlerinin yanı sıra balıkçılık konusunda da bizleri zorluyor. Bunun en büyük etkilerini de bu sene gördük. Hamsi gibi Karadeniz'de bol olan bir balığın aniden yok olma şekli ile” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 9 Mart tarihinde de Trabzon'da ölü yunuslar kıyıya vurmuştu. İHA