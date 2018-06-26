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11. kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf kurtarılamadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün bir apartmanın 11. katından çimen zemine düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Ömer Asaf Keleş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

android-time 21:02 26 Haziran 2018
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11. kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf kurtarılamadı
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün bir apartmanın 11. katından çimen zemine düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Ömer Asaf Keleş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çukurçayır mahallesi Ak Life-3 Sitesi C Blok 11. katta oturan Emine ve Ali Keleş çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ömer Asaf Keleş henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkonundaki cam pencerelerden aşağıya sarkarak düştü.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Olayda Ömer Asaf Keleş ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen 2 yaşındaki çocuğu önce yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastanesi’ne kaldırırken, minik çocuk buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Durumu ağır olan minik Ömer Asaf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  İHA

Son güncelleme: android-time 21:0826.06.2018
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