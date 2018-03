1,1 ton uyuşturucuya dev operasyon

ARNAVUTLUK'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek vermişti.

İSTANBUL Polisi, 6 aylık takip sonrasında, ‘”Arnavut Met” lakabıyla tanınan uyuşturucu baronuna darbe vurdu. Operasyonda 1 ton 100 kilo Skunk ele geçirildi. Uyuşturucular, Emniyet’te sergilenirken şebekenin geçtiğimiz Kasım Ayı'nda Yunan Polisi ile çatıştığı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak aranan Met K.’nın bazı adamlarının Türkiye’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırma başlatıldı. Ülkemizde suç kaydı olmayan şüphelilerin Muğla’da olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlenen şüphelinin, Bodrum üzerinden ülkemize uyuşturucu getireceği tespit edildi. Çalışmalarda Met K.’nın da Türkiye’ye geleceği anlaşıldı. Çalışmalar yoğunlaştırıldı. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) Muğla Emniyeti’ne de bilgi vererek destek istedi. Durum, Arnavutluk Polisi’ne de iletildi.

MET’İN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Met K.’nın Bodrum’a gelmesiyle, Narkotik Polisi şüpheliyi an be an izledi. Met K.’nın tekneyle gelecek uyuşturucuyu bir tepeden izlediği tespit edildi. Met K.’nın uyuşturucu beklediği anlar polis ekiplerince de izlenerek fotoğraflandı.

SU DEPOSUNA BASKIN

Çalışmaların ardından, zehir şebekesinin Milas’ta depo olarak kullandığı bir adres belirlendi. Su damacanası depolanan adreste uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı.

25 MILYON LİRA

İstanbul ve Muğla Polisi geçtiğimiz Salı Günü saat 02.30’da belirlenen depoya girdi. “Arnavut Met” lakaplı Met K. ve 6 adamı ise eş zamanlı baskınla yakalandı. Operasyonda, 1 ton 100 kilo hibrit esrar olarak bilinen Skunk ele geçirildi. Piyasa değeri 25 milyon lira olan uyuşturucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.

YUNAN POLİSİYLE ÇATIŞMIŞLAR

Türk Polisi’nin operasyonun önemiyle önemli bir bilgi ortaya çıktı. Met K.’nın adamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 29 Kasım’da Yunan Polisi’nin Ege Denizi’nde operasyon düzenlediği öğrenildi. Seyir halindeki bir tekneye düzenlenen o operasyonda zehir tacirleri ile Yunan Polisi arasında çatışma çıktı. Helikopter destekli operasyonda kaçan şüpheliler, yakıtları bitince teslim oldu. Operasyonda 1 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Ancak Met K. yakalanamadı.

BALKAN ROTASI

Gözaltına alınan uyuşturucu baronu Met K.’nın zehir ticaretinin güzergahlarından olan Balkan rotasının önemli bir kısmını elinde tuttuğu öne sürüldü. Uzmanlara göre, Afganistan, İran, Türkiye yada kuzey hattından gönderilen eroin, Balkan rotası üzerinden Avrupa’ya dağıtılıyor. Şebekeler, Avrupa’da üretilen ve daha çok Arap ülkelerine gönderilen uyuşturucu hap ve ülkemizi hedefleyen Skunk gibi Narkotik maddeleri için de Balkan rotasını kullanılıyor. Dönüş rotası olarak adlandırılan Kuzey-Güney hattında, daha çok Ege denizi kullanılıyor. Bu operasyonla Balkan zehir rotasına önemli bir darbe vuruldu.

SKUNK NEDİR

Skunk, esrarın elde edildiği, Hint Keneviri’nin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir uyuşturucudur. Esrara göre 10 Kat daha etkili ve daha zararlı olan “Skunk” daha çok Arnavutluk’ta yetiştiriliyor. Ülkemize ise Balkan rotası izlenerek Avrupa’dan getiriliyor.