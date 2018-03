113 AKP’li, hakim ve savcılığa atandı

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcılığa kabul edilen bin 236 avukat arasında yer alan AKP’de aktif görev yapmış kişilerin isimlerini açıkladı. İsimler arasında yer alan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hâkimliği’ni çeken Hatinoğlu, 24 saat geçmeden dün akşam yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'de aktif rol üstlenmelerine rağmen pazartesi günü çekilen kura sonucu hakim ve savcı olarak atanan avukatların görev yerlerini açıkladı. AKP il, ilçe başkanları ile kadın kolları yöneticisi avukatların hakim ve savcı olarak atanmasının kabul edilemeyeceğini beliren Yarkadaş, “Yapılanlar HSK üyelerinin içine siniyor mu? HSK sessiz kalarak mesleğin etik ilkelerine sahip çıkamadığını göstermiştir ve iktidarın dayatmasına teslim olmuştur” ifadesini kullandı. Yeni atanan hakimlerin sadece 45 saniye süren mülakat sonucu sınavı geçtiklerini öne süren Barış Yarkadaş şöyle konuştu:

MÜLAKATLAR 45 SANİYE SÜRDÜ

“Yargı ve adalet kurumu hiç bu kadar örselenmemişti. AKP'li avukatlar yazılı sınavı geçebilsinler diye, önce 70 puan sınırını kaldırdılar. Çünkü AKP'li birçok avukat, hakim ya da savcı olabilmek için gereken 70 puana ulaşamıyordu. Sınavda 92 alanlar mülakatta elendi. 60-65 alanlar ise 45 saniye süren mülakatları kazandı. Referansı AKP olanlar, hakim ve savcı olarak atandı. Şimdi bu adaletsizlikten, adalet mi çıkacak? Bu yargıçlar ve savcılar, adil bir mahkemenin değil ancak AK Parti Mahkemesi'nin birer üyesi olurlar.”

Hakim ve savcı adaylarının görev yeri belirleme kuralarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çekilmesini de eleştiren “Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladılar. O tablodan adalet değil adaletsizlik çıkar” tepkisini gösterdi. Adalet Bakanlığı'nın 45 saniyelik mülakatı geçmiş olmasına rağmen atama töreninde 60 adayı devre dışı bıraktığını da belirten Yarkadaş, “Bu kişilerin hangi gerekçeyle atanmadığı da açıklanmalıdır” çağrısını yaptı.

DANIŞTAY BAŞKANI’NIN KIZI DA LİSTEDE

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da önceki gün atandığı Elazığ’daki görev yerine bile gitmeden kararnameyle Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne atandı.

Barış Yarkadaş Twitter’dan olayla ilgili “Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, dün hakim yapıldı. Kura çekti… İlk görev yeri Elazığ’a bile gitmeden 24 saat sonra Ankara’ya atandı. Adalet mi bu şimdi? Yargıtay 6. Daire eski Başkanının oğlu da Kilis’e çıkan tayinini 24 saat sonra Ankara’ya yaptırdı.” açıklamasını yaptı.

İŞTE CHP'NİN AÇIKLADIĞI LİSTE

AKP Zonguldak İl Gençlik Kolları eski Başkanı A.A. (Mersin Cumhuriyet Savcılığı), AKP Sultanbeyli İlçe Kurucu Başkanı, AKP Sultanbeyli Belediye Başkanı Aday Adayı A.F.B. (Konya Cumhuriyet Savcılığı), Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melik Gökçek'in avukatı A.H.A. (Kars Digor Hakimliği), AKP Giresun İl Yönetim Kurulu eski üyesi A.K. (Reyhanlı Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı), AKP Adana eski üyesi A.M. (Tokat Hakimliği), AKP Konya eski üyesi A.F.T. (Bitlis Cumhuriyet Savcılığı), AKP Rize İl eski yöneticisi A.Ö. (Mersin Hakimliği), AKP Kırşehir Kaman Belediye Başkan adayı, eski ilçe başkanı A.G. (Mersin Hakimliği), AKP Kırıkkale İl Başkan eski Yardımcısı-Seçim İşleri eski Başkanı A.K.B. (Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı), AKP Çayırova İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi A.A. (İstanbul Hakimliği), AKP Adana Milletvekili Aday Adayı A.Ç.T. (Gaziantep Hakimliği), AKP Kırıkkale Merkez İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi A.Y.A. (Mersin Hakimliği), AKP Trabzon İl Başkan eski Yardımcısı B.G. (Kayseri Hakimliği), TÜGVA Tokat İl eski Başkanı A.K. (Gebze Cumhuriyet Savcılığı), AKP Milletvekilinin yeğeni B.Y. (Adana Cumhuriyet Savcılığı) AKP Trabzon Kadın Kolları Yerel Yönetimler eski Başkanı B.S.Ö. (Şanlıurfa Hakimliği) AKP Sultangazi Meclis üyesinin eşi C.İ. (Ankara İdare Mahkemesi üyeliği), AKP Giresun üyesi C.Y. (Adana Hakimliği), AKP Edirne Milletvekili Aday Adayı C.B. (İstanbul Hakimliği), AKP Tokat Merkez İlçe yönetcisinin eşi C.D. (Beypazarı Ankara Batı Hakimliği), Eski milletvekilinin torunun eşi E.A. (İstanbul Cumhuriyet Savcılığı), ENSAR Vakfı Ankara Şube Başkanı E.P. (Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı), AKP Bafra Belediye Başkan Aday Adayı E.O. (İstanbul Gaziosmanpaşa Hakimliği), AKP'li Ö.G.'nin eşi E.G. (İstanbul Hakimliği), AKP'li E.G.'nin eşi Ö.G. (İstanbul Cumhuriyet Savcılığı), AKP Adana eski üyesi E.I.S. (Hatay Hakimliği), AKP Giresun İl Yönetim Kurulu üyesi E.B. (Çorum Hakimliği), AKP Erbaa İlçe eski Başkanı F.A. (İstanbul Hakimliği), Anayasa konferanslarına katılan F.N. (Antalya Cumhuriyet Savcılığı), AKP Taşköprü İlçe eski Başkanı F.P. (Bursa Hakimliği), Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı G.H. (Elazığ Hakimliği), AKP Mersin Milletvekili Aday adayı H.A. (Silivri Cumhuriyet Savcılığı), AKP Balıkesir Edremit İlçe eski Başkanı H.Y. (Bakırköy Hakimliği), AKP Adana eski üyesi H.Ç. (Gaziosmanpaşa Hakimliği), AKP Rize Ardeşen Belediye Meclis eski Üyesi H.K. (Bartın Cumhuriyet Savcılığı), HSK'nın avukatı İ.A. (Bursa Cumhuriyet Savcılığı), AKP Balıkesir İvrindi eski İlçe Başkanı İ.D. (İstanbul Cumhuriyet Savcılığı), AKP Adıyaman Besni Belediye eski Başkanı İ.T. (Balıkesir Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı), AKP İzmir Karabağlar İlçe eski yöneticisi İ.K. (Hatay Hakimliği), AKP Nevşehir Seçim İşleri Komisyonu eski üyesi İ.G. (Bakırköy Hakimliği), FETÖ okullarına kayyum olarak atanan İ.S. (Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Savcılığı), AKP Elazığ İl eski Başkanı K.N. (Bakırköy Hakimliği), Milli Savunma Bakan Yardımcısı K.A. (Çorlu Hakimliği), AKP Nevşehir Milletvekili Aday Adayı K.S. (Bakırköy Hakimliği), AKP Adana İl Disiplin Kurulu eski Üyesi M.Ç. (Aydın Hakimliği), AKP Şehitkamil İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi M.A. (Bursa Hakimliği), AKP Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı M.S.C. (İstanbul Hakimliği), AKP Şanlıurfa Haliliye İlçe Başkan eski Yardımcısı M.Y. (Mersin Hakimliği), HAS Parti Konya İl Başkan eski Yardımcısı M.C.Ş. (Adana Hakimliği), Adalet Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü M.S.P. (Antalya Hakimliği), Konya AKP Milletvekili Adayı M.S.H. (Karşıyaka Hakimliği), AKP Hatay Erzin İlçe eski Başkanı M.Ö. (Kayseri Cumhuriyet Savcılığı), AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı M.Ş. (Yalova Hakimliği), AKP Mardin Kızıltepe Gençlik Kolları Başkanı M.E. (Kayseri Hakimliği), AKP Adıyaman Milletvekili Aday Adayı M.G. (Yalova Hakimliği), AKP Adana eski üyesi M.K. (İstanbul Gaziosmanpaşa Hakimliği), AKP Samsun Bafra Meclis eski üyesi M.S. (Kayseri Hakimliği), AKP Tokat İl Yönetim Kurulu eski Üyesi M.T. (Denizli Hakimliği), AKP Van Kadın Kolları eski Başkanı N.H. (İstanbul Cumhuriyet Savcılığı), AKP Sivas eski Üyesi M.K. (Kahramanmaraş Hakimliği), Sosyal medyada AKP'yi destekleyen N.K.D. (Eskişehir Çifteler Hakimliği), AKP Van Edremit Encümen Adayı N.T. (İstanbul Hakimliği), AKP'ye yakın Hukuki Araştırmalar Derneği'nin eski Bingöl temsilcisi N.Z.C.V. (Erzurum İdari mahkemesi üyeliği), AKP Mardin Artuklu İlçe eski Başkan Yardımcısı O.Ö. (İstanbul Anadolu Hakimliği), AKP Nevşehir Milletvekili Aday Adayı Ö.Ö. (Tekirdağ Malkara Cumhuriyet Savcılığı), AKP Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis eski Üyesi Ö.Ç.Ç. (Balıkesir Burhaniye Hakimliği), AKP Çatalca Belediye Meclis eski Üyesi Ö.C.K. (İstanbul Hakimliği), AKP Adana İl Teşkilatı eski Üyesi P.B.D. (Karaman Hakimliği), AKP Sivas eski üyesi S.H. (Tunceli Cumhuriyet Savcılığı), AKP Ardeşen İlçe eski Başkanı S.B. (Tokat Cumhuriyet Savcılığı), AKP İzmir Buca Belediye Meclis eski Üyesi S.K. (Patnos Bulanık Hakimliği), AKP Küçükçekmece eski Seçim Koordinatörü S.B. (Ardahan Göle Hakimliği), AKP İzmir İl Yönetim Kurulu eski Üyesi S.C.B.S. (Gümüşhane Hakimliği), AKP İzmir İl Yönetim Kurulu eski Üyesi S.Ç. (İstanbul Büyükçekmece Hakimliği), Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanın kızı S.K. (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı), AKP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı'nın eşi S.D. (Salihli Hakimliği), AKP Erzincan Milletvekili Aday Adayı T.N. (İstanbul Anadolu Hakimliği), AKP Adana Milletvekili Aday Adayı T.D. (Gebze Cumhuriyet Savcılığı), AKP Mardin İl Yönetim Kurulu eski Üyesi U.A. (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı), AKP İstanbul Esenler İlçe eski yöneticisi Ü.Ö. (Mersin Cumhuriyet Savcılığı), AKP Kadın Kolları eski üyesi Y.D. (İstanbul Hakimliği), AKP Zeytinburnu Belediye Meclis eski Üyesi Y.B. (İzmir Torbalı Cumhuriyet Savcılığı), AKP'ye yakınlığı ile bilinen Erzurum ERSILADER Başkanı Y.E. (Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı), Sosyal medyada AKP'yi destekleyen Y.K. (Düzce Hakimliği), AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Y.B. (Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı) Yargıtay eski daire başkanının oğlu O.T. (Kilis Hakimliği), Firari FETÖ'cü Eşref Çiftçi'nin eski avukatı T.C. (Foça Cumhuriyet Savcılığı), AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'nın kardeşi N.G. (Denizli Cumhuriyet Savcılığı), Sivas Belediyesi Hukuk İşleri eski Müdürü B.Ç. (Silivri Cumhuriyet Savcılığı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski avukatı M.A. (İstanbul Hakimliği), Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Hukuk Müşaviri R.A. (İstanbul Hakimliği)