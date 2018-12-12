12 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu: Büyük ikramiyeyi bu hafta kimse bilemedi!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu çekilişi her Çarşamba Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Ankara Balgat binasında düzenleniyor. Vatandaşlar çekilişi http://www.millipiyango.gov.tr/ adresinden saat 21.15'te canlı olarak izleyebiliyor. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Geçen hafta 683 bin liralık büyük ikramiye İstanbul’dan bir kişinin olmuştu. Her hafta en az bir kişinin zengin olduğu Şans Topu oyununda bu hafta talihli çıkmadı, büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi bu akşam büyük ikramiye tutarı olarak 661 bin 888 TL belirledi. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları…

12 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Şans Topu çekiliş sonucu şöyle:

1, 2, 8, 22, 27 + 14

ŞANS TOPU NASIL BİR OYUN?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:

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İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.