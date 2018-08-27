12 günde ne değişti? İkitelli Spor Kompleksi ihalesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi inşaat ihalesi iptal edildi. İBB, ihaleyi maliyeti güncellemek için iptal ettiğini duyurdu ancak en iyi teklifi veren firma “12 gün içinde proje revizyonu hayatın olağan akışına aykırı” diyerek karara itiraz etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, “Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı” için 26 Nisan 2018 tarihinde ihaleye çıktı. 8 Mayıs 2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile Şahinler Yapı ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendi. Ancak aynı gün yani 8 Mayıs 2018'de İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü, “projelerde revizyon yapıldığına” ilişkin yazı gönderdi. Bunun üzerine ihale yetkilisi, değişikliklerin uygulamayı etkileyecek boyutta olduğunu belirterek revize projeler doğrultusunda yaklaşık maliyet güncellenerek yeniden ihale edilmek üzere 15 Mayıs 2018’de iptal kararı alındığını açıkladı.

12 GÜNDE BU KARAR ALINAMAZ

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Şahinler Yapı, bu kararı Kamu İhale Kurulu'na (KİK) taşıyarak itiraz etti. İtiraz başvurusunda idare tarafından alınan iptal kararına esas teşkil eden gerekçenin net bir şekilde ortaya konulmadığı, uygulama projesindeki değişikliğin mahiyeti ve boyutunun belirtilmediği kaydedildi. 26 Nisan'da ihalesi yapılan ve 8 Mayıs'ta karara bağlanan böylesi özellikli bir yapım işinde, bu iki tarih arasında geçen 12 günlük süre içinde projenin revize edilerek yeni yaklaşık maliyetin hesaplanarak iptal kararının alınmasının süre açısından hayatın doğal akışına aykırı olduğu vurgulandı. Teklifler alındıktan sonra proje revizyonu gerekçe gösterilerek iptal kararının alınması işleminin mevzuata aykırı olduğu savunuldu.

KİK REDDETTİ

İddiaları değerlendiren KİK, ihalenin iptaline gerekçe gösterilen Üstyapı Projeler Müdürlüğü'nün 8 Mayıs 2018 tarihli belgesini idareden istedi.

Gönderilen belgelerden projede yapılan revizyon neticesinde bazı imalat kalemlerinde miktar artışının olduğu, buna bağlı olarak yaklaşık maliyet tutarının değiştiği, imalat kalemlerindeki değişiklik sonucunda oluşan maliyet tutarının ise iş artışı ile karşılanamayacak düzeyde olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

KİK, ihalenin iptal edilmesi gerekçesinin yerinde olduğu, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna vararak şikayet başvurusunu reddetti.