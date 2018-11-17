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12 ilde büyük operasyon: 41 gözaltı

Diyarbakır merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38'i muvazzaf asker, 44 şüpheliden 41'i yakalandı.

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12 ilde büyük operasyon: 41 gözaltı
Diyarbakır merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38'i muvazzaf asker, 44 şüpheliden 41'i yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38’i muvazzaf asker, 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Diyarbakır merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ulaşılamayan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:1617.11.2018
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