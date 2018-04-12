12 Nisan Süper Loto sonuçları | MPİ dev ikramiyeyi açıkladı! İşte haftanın Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Son iki haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. Peki bu hafta Milli Piyango İdaresi ne kadar ikramiye veriyor? İşte 12 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

Vatandaşlar kuponlarını doldurdu, Milli Piyango’nun en çok kazandıran oyunu Süper Loto sonucunu araştırıyor. Süper Loto’da dev ikramiye büyümeye devam ediyor. MPİ bu hafta Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 5 milyon 776 bin TL belirledi. İşte 12 Nisan Süper Loto sonucu ve kazandıran rakamlar…

12 NİSAN SÜPER LOTO SONUCU

547. hafta Süper Loto çekilişinde 6 şanslı rakam:

5, 25, 29, 36, 47, 51

GEÇEN HAFTANIN SONUCU

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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