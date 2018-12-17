12 yaşındaki çocuğu istismar eden imam kararına tepki: Tutuklanması gerek

Adana'da 12 yaşındayken bir imamın cinsel saldırısına uğrayan ve 2 kez intihara kalkışan mağdur çocuk E.S'yi ziyaret eden Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Tutuklu yargılanması gereken sanık şu an serbest" diyerek karara tepki gösterdi.

Adana'da 2015 yılında bir camide, 15 yaşındaki E.S.'yi istismar ettiği suçlaması ile yargılanan cami imamı M.D.'nin tutuksuz yargılamasına devam ediliyor. Sanığın mahkeme karının ardından serbest bırakılmasıyla psikolojisi bozulan küçük çocuk ise 2 kez intihara kalkışırken, tutuksuz yargılama kararı tepkilere neden oldu. Mağdur avukatları E.S.'nin psikolojik sağlığının her geçen kötüye gittiğini ve yeniden intihar girişiminde bulunabileceğini vurgulamasına rağmen mahkeme heyeti, sanığın yeninden tutuklanması taleplerini reddetti.

“TUTUKLANMALI”

Mersin'e gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, 12 yaşında olduğu dönemde, bir cami imamı tarafından cinsel tacize uğrayan ve 2 kez intihara teşebbüs eden E.S'yi Tarsus'taki evinde ziyaret etti.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile dernek avukatı Burcu Düzen'in de katıldığı ziyarette Özkan, mağdur çocuk E.S, annesi A.S ve babası R.S ile görüştü.

Saadet Özkan, “Mağdur çocuğun evine gittik. İkinci kez intihara kalkışmış. Sanık serbest bırakıldığı için çocuk büyük bir yıkım yaşıyor. Çünkü bu çocuklar adaletin tecellisi için ifade verip, durumlarını anlatıp bir mücadele içine giriyorlar. Çocuğun üstün yararının gözetilip bu tür davalarda sanıkların tutuklu yargılanması gerekiyor” dedi.

‘İnsanları vicdanlı olmaya davet ediyorum'

E.S'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan cami imamı M.D'nin tutuksuz yargılandığı davanın mağdur E.S açısından örseleyici bir sürece dönüştüğünü de ifade eden Saadet Özkan, “Üzüldüğümüz nokta şu: Mahkemede, sanık avukatlarının çocuğun gülerken çekilmiş bir fotoğrafını gösterilip ‘bakın bu çocuk istismara uğramış mı' diye sorması bizi çok rahatsız etti. Biz bu çocukları öldürelim mi? Çocuklar gülmesin mi? Zaten içleri kan ağlıyor. Onun arkadaşlarıyla gülerken çekilmiş fotoğrafının mahkemede kullanılması da bence korkunç bir suistimaldir. Bu yüzden mahkeme heyetinin de böyle bir şey yaşayan böyle savunma yapabilir mi şeklinde yaklaşımı oldu. Çocuğumuz zeki bir çocuk. Seçkin bir liseyi kazanmış. Bu çocuk gecelerce uykusundan bana dokunma dokunma diye çığlık atarak uyanmış. Ailesi geceleri bu çocuğun başında nöbet tutuyor. Bu yüzden ben insanları vicdanlı olmaya davet ediyorum. UCİM olarak bu davanın takipçisi olacağız. Aileye söz verdik” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adana'da 2015'yılında bir camide, 15 yaşındaki E.S.'yi istismar ettiği suçlaması ile imam M.D hakkında dava açılmıştı.

“DÜŞMANIM OLMAYAN BİRİNE NEDEN İFTİRA ATAYIM”

Davanın üçüncü duruşmada ilk olarak mahkeme heyetine yeniden ifade veren mağdur E.S. eğitim hayatının kötü etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “Benim önceki duruşmaya gelmememin nedeni bu olaylardan etkilenmiş olmamdır. Psikolojimin daha da bozulmasını istemedim. Daha sonrasında şahsın serbest bırakıldığı haberini aldığımda sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldım. Okulda derslerim düştü, hayatta kimseye güvenim kalmadı. Bu yaşta bu davranışlara maruz kaldım. Ben düşmanım olmayan birine neden iftira atayım, sanık zaten benim ablamın ve ağabeyimin ismini koyan kişi yani ailemize o kadar yakındır, ben böyle bir insana neden iftira atayım. CİMER'den de yazı yazdım. Şikâyetim devam etmektedir. Adalet istiyorum.”

TÜM TEPKİLERE RAĞMEN SANIK TUTUKSUZ YARGILANACAK

Yargılama sonunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanesi'nden genç kızın tedavi süreçleri ile ilgili yazı istenmesine karar veren mahkeme heyeti, mağdur avukatların tüm tepkisine rağmen sanığın yeniden tutuklanması taleplerini reddetti. Sanığın adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren heyet, duruşmayı 20 Mart 2019 saat 09.00'a erteledi.

“BİR KIZ ÇOCUĞUNUN HAYATI KARARTILMAK ÜZERE”

Mağdur ailenin avukatı Semra Kabasakal ise mahkemenin verdiği karar nedeniyle genç kızın hayatının kötü etkilendiğini kaydetti. Mahkeme heyetinin mağdur E.S.'nin beyanlarını dikkate almamasını eleştiren Kabasakal, “Tüm taciz dosyalarında asıl olan mağdur çocuğun beyanlarıdır. Ancak eldeki delillere ve yapılan araştırmalara rağmen maalesef siyasi özelliklerin ağır basması nedeniyle, bir kız çocuğunun hayatı karartılmak üzeredir. Çünkü kızımızın psikolojisi son derece bozulmuş durumdadır. Çok iyi bir okulda okumasına rağmen eğitimine devam etme şevki ve azmi kalmamıştır. Bu çocuğumuzu kurtarmamız lazım. Bunu da bu şahsı yeniden tutuklayarak ona hak ettiği cezayı vererek yapabiliriz. Bunu yapmadığınız sürece bu çocuğumuzun hayatı elden gidiyor” diye konuştu.