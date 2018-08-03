12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde mide bulandıran detaylar

İstanbul Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğunun kapatıldığı evde 3 gün boyunca istismara uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 3'ü serbest bırakılmıştı. Tecavüz öncesi 12 yaşındaki kıza uyuşturucu madde verildiği iddia edilirken, şüphelilerden birinin ise akrabası olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre, 12 yaşındaki kızları olan Y.Y.’ye ulaşamayan aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu 12 yaşındaki Y.Y. Paşabahçe’de devriye ekipleri tarafından bulundu.

Bulunan kız çocuğu istismara uğradığını belirtmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Y.Y. isimli kız çocuğunu alıkoyarak 3 gün boyunca istismar ettiği öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet’te yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 3’ü ise serbest bırakıldı.

Yaşanan olayla ilgili mide bulandıran detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Mağdur kızın ailesiyle yaşadığı sorunlar üzerine evi terk ettiği bir arkadaşını arayarak kalacak yer bulmasını istediği öğrenildi.

Bunun üzerine bir eve götürülen Y.Y.’ye uyuşturucu madde verilerek 3 gün boyunca istismar edildiği ortaya çıktı.Yaşanan olayın ardından devlet korumasına alınan Y.Y.’ye istismarda bulunanlardan birinin de akrabası olduğu öğrenildi.