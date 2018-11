Hadi ipucu sorusu: Sonsuzluğa Doğru İlk Adım kitabını yazan şarkıcı kimdir? (19 Kasım 12:30)

19 Kasım Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bugün 12:30 Hadi ipucu sorusu Sonsuzluğa Doğru İlk Adım kitabını yazan şarkıcı kimdir? oldu. Peki genç yaşta meşhur olan ve Sonsuzluğa Doğru İlk Adım kitabını yazan şarkıcı kimdir?

Hadi ipucu sorusu genç yaşta ünlü olan bir şarkıcı oldu. “Sonsuzluğa Doğru İlk Adım” kitabında otobiyografisini yazan şarkıcı kimdir 12:30 yarışmasında ipucu olarak sorulacak. Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından, Günümüzde internete yükledikleri videolarla, çok genç yaşta meşhur olan birçok ünlü var. İpucumuz bu vesileyle tanıdığımız, yabancı bir ünlüden geliyor. “Sonsuzluğa Doğru İlk Adım” kitabında otobiyografisini yazan şarkıcının adını bilen var mı?” şeklinde paylaşıldı. İşte Sonsuzluğa Doğru İlk Adım kitabını yazan şarkıcı kimdir? sorusunun yanıtı…

SONSUZLUĞA DOĞRU İLK ADIM KİTABINI YAZAN ŞARKICI KİMDİR?

Cevap: Justin Bieber

JUSTİN BİEBER KİMDİR?

Justin Drew Bieber (d. 1 Mart 1994), Kanadalı pop, çağdaş R&B şarkıcısı, oyuncu ve şarkı yazarıdır. Kariyeri, video paylaşım sitesi Youtube’a koyduğu videoların 2008 yılında Scoot Braun tarafından keşfedilmesiyle başladı. Daha sonraları Braun, Justin Bieber’ın menajeri olmuştur. Braun Atlanta’da, Bieber ve R&B sanatçısı Usher tanıştırmış ve Bieber Usher ve Scoot Braun’nun ortak şirketi Raymond Braun Media Group (RBMG) ile anlaşma imzalamış,[8] ardından Island Records ile albüm kontratı yapmıştır.

Justin Bieber’ın ilk single’ı One Time oldukça iyi bir çıkış yakalamış ve One Less Lonely Girl teklisi ile birlikte Kanada Hot 100’de 15’e, Bilboard Hot 100’de ise ilk 20’ye girme başarısı elde etmiştir. Bieber’ın ilk albümü “My World” 17 Kasım 2009’da çıkmıştır. Ayrıca 2. devam albümü “My World 2” büyük başarı yakalamış, albümden çıkan ilk single Baby uluslararası başarı elde etmiştir, Baby klibi ile dünyanın en büyük video paylaşım sitesi Youtube’da en çok izlenen video rekorunu kırmıştır. 2010 yılı Amerikan Müzik Ödülleri’nde “Yılın Sanatçısı”, “Yılın Pop/Rock Albümü”, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Pop/Rock Erkek Sanatçısı”, 2010 yılı MTV Video Müzik Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” ve 2010 yılı MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde “Yılın Erkek Sanatçısı” ödülünü kazanmıştır. 3.albümü Believe’yi 19 Haziran 2012 de 4 versiyonla çıkaran şarkıcı, bu albümle birlikte 18 yaşında rekor kıran tek sanatçı olarak 2013 Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve tarihe geçti. Albümden çıkan ilk single Boyfriend listeye 1. sıradan girdi.