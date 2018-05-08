13 gündür kayıp çiftçinin cesedi kuyuda bulundu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 13 gündür kendisinden haber alınamayan çiftçi Ömer Karaaslan’ın cesedi, ormanlık alanda bulunan kuyuda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Ömer Karaaslan, 13 gün önce saat 11.30 sıralarında seralarda çalışan işçilerini evlerine götürmek için evden ayrıldı.

Aynı gün saat 12.00'de eşi Fatma Karaaslan tarafından öğle yemeğine gelmesi için arandığında, Ömer Karaaslan, çarşıda işi olduğunu yemeğe gelemeyeceğini söyledi. Karaaslan'dan o saatten sonra bir daha haber alınamadı.

Karaaslan'ın ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp olduğu konusunda şikayette bulunmuştu. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olduğu şüphesiyle S.K.'yi gözaltına almış, şahsın çarpıcı ifadeleri yüzünden tutuklanmış ve Elmalı Cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde bulunan S.K., Ömer Karaaslan'ı kayıp olduğu gün öğle saatlerinde ölü bulunduğu alanın yakınlarındaki bir mermer atölyesinin önüne bıraktığını ifade etmişti. Beykonak Mahallesi Ormanlık alanda bugün sabah saatlerinde bir çoban kuyu yakınlarında kan lekesi ve koku geldiğini jandarmaya ihbar etti.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, kuyu içinde 13 gündür kayıp olan Ömer Karaslan'ın cesedini buldu. Karaaslan'ın cesedi itfaiye ekiplerinde yardımıyla kuyudan çıkartılarak Adli Tıp Morguna gönderildi.

ANTALYA (İHA)