13 Haziran Şans Topu sonuçları: MPİ büyük ikramiyeyi ve şanslı rakamları açıkladı

Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. Haftanın talihlisi ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. Zengin olma umuduyla Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar bayilere akın etti. Ve Şans topu sonuçlarını merak ediliyor. İşte 13 Haziran Şans Topu sonucu…
13 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUCU
MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle:
11, 20, 22, 24, 34 + 1
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.
ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI
Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.
EN SON OYNANAN ŞANS TOPU SONUCU