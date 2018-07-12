13 Temmuz en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları | Cumanız mübarek olsun

Cuma günü Müslümanlar için kutsal kabul edilir. İslâm'da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma seçilmiş, bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtimiştir. Bu nedenle Müslümanlar Cuma günü mesajları ile sevdiklerini kutlar. İşte Cuma günü için en güncel, anlamlı, güzel Cuma mesajları…

Cuma günü Müslümanların bayram günü kabul edildiği için her Cuma Müslümanlar birbirinden güzel mesajlarla kardeşlerini bu güzel güne ulaştıkları için tebrik ederler. Cuma günü Müslümanlar için neden önemlidir ve Cuma günü Müslümanlar neler yapmalıdır? İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en sevilen ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz 13 Temmuz en güzel Cuma mesajları…

13 TEMMUZ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

*Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım

*Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah”a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

*Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

*Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “Af” diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

*Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar dilerim.

*Allah'ım! Ruhumu daraltma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı Cumalar..

*Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.

*ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı Cumalar.

*Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

*Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

*Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

*Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek oIsun! Hayırlı CumaIar.

*Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenIerden, sevmeyi biIenIerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyIe! Hayırlı CumaIar.

*ÖyIe bir dua et ki; günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı Cumalar.

*Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hz. Âdem’in Cennetten çıkarılması, yeryüzüne yerleştirilmesi ve yeryüzü halifelik payesine ulaştırılması anlamına geldiği için, o da bu cihetle büyük bir nimettir.

Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur.

Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce Yahudi ve Hristiyanlar için tayin ve takdir edilmiş, fakat onlar bu konuda ihtilâfa düşerek Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler. Allah da cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır. (Müslim, “Cuma”, 19-23)

Böylece İslâm’da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma seçilmiş, bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtilmiştir (Beyhaki, Sünen, 3/243; İbn Kayyim, Zadu’l-mead, 1/369)

Allah’ın cennette cuma gününe tekabül eden ve “yevmü’l-mezîd” denilen günde, kullarına kendisini ziyaret fırsatı vereceğini, bunun için onlara tecelli edeceğini bildirilmiş (İbn Kayyim, 1/369-372, 408-410), başka bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğunu haber vermiştir.

İcâbet saatinin zevalden itibaren namazın başlamasına, imamın minbere çıkmasından namazın başlamasına veya bitimine ya da ezandan itibaren namazın eda edilmesine kadar devam ettiği, ayrıca fecir ile güneşin doğuşu, ikindi namazı ile güneşin batışı arasında olduğu şeklinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.

Hz. Peygamber (asm)’in, “Ben onu biliyordum, ancak Kadir Gecesi gibi o da bana sonradan unutturuldu.” (Hâkim, Müstedrek, 1/279) meâlindeki hadisine dayanarak esmâ-i hüsnâ arasında ism-i a‘zamın, Ramazanın son on günü içinde Kadir Gecesinin gizli tutulması gibi, icâbet saatinin de insanların bütün gün boyunca Allah’a yönelmeleri için gizli tutulduğu ifade edilmiştir.

Cuma günü, gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği belirtilmiş (Buhârî, Cuma, 6, 19), bu günü önemsemeden üç cuma namazını terk eden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir. (Ebû Dâvûd, Salât, 204)

İslâm dünyasının her tarafından Müslümanların bir araya geldiği en büyük toplu ibadet olan hac, arefe gününün cumaya rastlaması halinde “hacc-ı ekber” (büyük hac) olarak anılır.