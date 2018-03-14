14 Mart Şans Topu sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuçlarını açıkladı

Şans Topu çekiliş sonuçları kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mart Şans Topu büyük ikramiye tutarı ne kadar? Şans Topu oyununda iki küreden çekilen 5+1 topu bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 14 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar...

Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından saat 21.15’te canlı yayında açıklandı. Şans Topu oyunu bu hafta 810 bin 372 TL büyük ikramiye veriyor. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez oyununda şanslı rakamlar internet üzerinden araştırılıyor. Haberimizden 14 Mart Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

14 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte 14 Mart Şans Topu sonuçları…

2, 7, 10, 16, 21 + 9

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

5, 8, 14, 17, 32 + 9

EN SON OYNANAN MPİ OYUNLARI SONUÇLARI

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.