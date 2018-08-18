14 yıl sonra bu ayıp bitiyor… Atatürk Anıtı artık özgür

İstanbul Sarayburnu’ndaki dünyanın ilk Atatürk anıtı 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi. Gelen tepkilerden sonra belediye bu ayıbı sonlandırmak için çalışmalara başladı.

İstanbul Sarayburnu'nda bulunan 3 Ekim 1926'da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ilk Atatürk anıtı 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi. Odatv’nin haberine göre gelen tepkilerden sonra belediye bu ayıbı sonlandırmak için çalışmalara başladı.

2004'te temeli atılan Marmaray Projesi ile birlikte Sarayburnu'nda platformda çalışacak işçiler için yatakhaneler yapılmış, malzemeler depolanmış ve vinçler kurulmuştu.

Marmaray projesinin 29 Ekim 2013'te tamamlanmasına ve hizmete girmesine rağmen Atatürk anıtının çevresi hâlâ metal perdelerle kapalıydı. Atatürk heykelinin içler acısı hali karşısında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) harekete geçmişti.

Girişimlerin ardından Atatürk heykelinden iyi haberi Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu verdi. ADD Yöneticisi Şahin Ateşoğlu, Twitter'da paylaştığı mesajında “Atatürkçü Düşünce Derneği olarak peşini bırakmayacağımızı söylemiştik! 14 yıldır etrafı çevrili olan dünyanın ilk Atatürk anıtı an itibariyle özgür… İBB anıtın etrafında yenileme çalışmalarına başladı” ifadelerini kullandı.