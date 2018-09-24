14 yıllık Konya metro projesi ertelendi

Konya'da son 3 yerel seçiminde Tahir Akyürek'in "vaatleri" arasında birinci sırada yer alan metro projesi bir kez daha ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Başlamayan projeleri durduracağız” açıklamasından sonra merakla beklenen Konya Metro Projesi de ertelendi.

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılında bilboardlara “Metro projesi şehrimize hayırlı olsun” yazısı ile asılan ve ilk etabına yönelik “2018’in Aralık ayında Şeb-i Arus töreninde bitirilecek” denilen metro projesinin akıbetine ilişkin soruya “İhalesi yapılıp da temeli atılmayan ne kadar proje ve ihalesi yapılmayan ne kadar proje varsa bunlara bir ara verildi” diye yanıt verdi.

TAHİR AKYÜREK’İN SEÇİM VAADİYDİ

Konya metro projesi 2004 yılındaki yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve 3 yerel seçimdir koltuğunu koruyan Tahir Akyürek’in projesiydi.

Akyürek geçtiğimiz Nisan ayında görevinden istifa etmiş ve Haziran ayındaki seçimlerde AKP milletvekili olarak Meclis’e girmişti.