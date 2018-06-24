142 belgesi nedir? 142 nolu belgenin neden teslim edilmesi gerekir? Önemli detay…

Seçim günü görevlendirilen bina sorumlusu, kolluk güçleri, ulaşım görevlileri gibi kişilere oy kullanmaları için verilen belge 142 nolu belge olarak adlandırılıyor. Seçmen listesinde adı olmadığı halde görevli kişiler 142 nolu belgeyle oy kullanabiliyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor, 142 nolu belge oy kullanımıyla beraber kesinlikle sandık kuruluna teslim edilmesi gerekiyor...

142 nolu belge seçim günü farklı konumlarda görev yapan ve kendi sandığında oy kullanamayacak kişiler tarafından büyük önem taşıyor. 142 nolu belgeyle oy kullanan görevlilerin bu belgeyi sandık kuruluna teslim etmesi gerekiyor.

TESLİM ALINMAYAN BELGELER ŞAİBEYE SEBEP OLABİLİYOR

142 nolu belgeyle istenen sandıkta oy kullanılabildiği için teslim alınmayan 142 nolu belgeler farklı sandıklarda yeniden oy kullanılabilme yolunu açmış oluyor ve sandık kurulu tarafından kesinlikle teslim alınması gerekiyor. Belge sahiplerinin oy kullanabilmeleri için 142 belgesi ıslak imzalı ve orijinal olması gerekiyor. Görevli kişilerin 142 belgesini teslim etmeden farklı sandıklarda kullanmak istemesi kişilerin hakkında işlem yapılmasını gerektiriyor.

İSİMLER SEÇMEN LİSTESİNİN SONUNA EKLENİYOR

142 belgesi ile oy kullanan seçmenlerin adı seçmen listesinin sonuna eklenir ve adının karşısına imzası alınır. 142 belgesi seçmenden, oyunu kullanmadan önce adı seçmen listesinin sonuna eklenip imzası alınarak teslim alınır ve kesinlikle iade edilmez, seçim sonunda diğer seçim evrakı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilir.