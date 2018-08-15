15 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı! Büyük ikramiye bir kişiye

İşte 15 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları! Her çarşamba Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları belli oldu. Diğer oyunlardan farkı '+' rakamı olan Şans Topu'nda kazandıran numaralar haberimizde. İşte 15 Ağustos'ta MPİ tarafından açıklanan Şans Topu sonuçları...

MPİ 15 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. Haftanın talihlisi ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. Zengin olma hayali kuranlar kuponları başında kazandıran numaraları araştırıyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. Bu hafta büyük ikramiye 691 bin 375 lira.15 Ağustos Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu.

3, 23, 24, 26, 31, +2

ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.