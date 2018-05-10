15 CHP’li vekil partiye geri döndü

CHP'den sürpriz bir karar ile İYİ Parti'ye geçiş yapıp, İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmasını sağlayarak seçime katılmasını kesinleştiren CHP'li 15 milletvekili partisine geri döndü. CHP'li 15 milletvekili ile açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özel, "Artık Saray'ın planlarının alt üst edildiği bir noktaya geliyoruz. Hepimiz tamam diyoruz, görev tamam." dedi.

Konuyla ilgili CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 15 vekil ile kameraların karşısına çıkıp bir açıklama yaptı. Özel, “Önce bununla alay etmeye kalkanlar oldu. Onların gözyaşları bir fırtınaya bir kasırgaya dönüştü. Artık Saray’ın planlarının alt üst edildiği bir noktaya geliyoruz. Hepimiz tamam diyoruz, görev tamam. Bu onurlu yürüyüşe destek vermiş herkes adına hepinizi alınlarından öpüyoruz.” dedi.

KİMLER GERİ DÖNDÜ

– Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

– Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer

– Ankara Milletvekili Nihat Yeşil

– Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

– Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın

– Burdur Milletvekili Mehmet Göker

– Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

– Bursa Milletvekili Erkan Aydın

– Çorum Milletvekili Tufan Köse

– Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

– İzmir Milletvekili Tacettin Bayır

– Kayseri Milletvekili Çetin Arık

– Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

– Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

– Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.