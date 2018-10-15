15 Ekim Hadi İpucu Sorusu: Ürünlerin engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına ne denir?

Hadi her gün saat 12.30 ve 20.30'da yarış severlerle buluşuyor. Bilgi yarışmalarının müptelası olanlar Hadi İpucu Sorusunun cevabını mutlaka internetten araştırıyor. Bugün ki Hadi Sorusu şöyle oldu: "Ürünlerin, hizmetlerin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına ne deniyor?" İşte merak edilen cevap...

Bugün 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü! Beyaz bastonun görme engelliler için çok önemli. Bastonları, önlerindeki engelleri fark etmelerini ve yollarını daha kolay bulmalarını sağlamanın yanında, bağımsızlıklarını da sembolize ediyor.

15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü'ne özel Hadi bu akşam 20:30’da yayınlanacak.Hayatımıza her gün yeni bir ürün, hizmet giriyor. Acaba görme engelliler bu ürün ve hizmetlerden eşit şartlarda yararlanabiliyorlar mı? Aslında her şey farklı ihtiyaçlara sahip bireylere göre de tasarlansa engellilerin karşılaştığı pek çok sorun çözülmüş olacak. Peki ürünlerin, hizmetlerin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına ne deniyor?

15 EKİM HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI

Ürünlerin engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına EVRENSEL TASARIM denir.