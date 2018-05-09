Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

15 milletvekili CHP’ye geri dönüyor

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 vekille ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milletvekillerinin yeniden CHP'ye döneceği bildirildi.

Başak KAYA
android-time 19:12 9 Mayıs 2018
Haberler Gündem
15 milletvekili CHP’ye geri dönüyor
CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 vekille ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milletvekillerinin yeniden CHP'ye döneceği bildirildi.

CHP'den istifa ederek, Meral Akşener'e destek için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili bugün yeniden CHP'ye dönecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti'nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine CHP, 15 Milletvekilini İYİ Parti'ye transfer etmişti.

15-vekil-depophotos

CHP’li 15 vekil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için de engel kalmamıştı. CHP'ye dönüş kararını TBMM'de yapacakları basın toplantısı ile açıklayacak olan 15 milletvekili şöyle:

– Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

– Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer

– Ankara Milletvekili Nihat Yeşil

– Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

– Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın

– Burdur Milletvekili Mehmet Göker

– Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

– Bursa Milletvekili Erkan Aydın

– Çorum Milletvekili Tufan Köse

– Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

– İzmir Milletvekili Tacettin Bayır

– Kayseri Milletvekili Çetin Arık

– Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

– Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

– Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

 

 

İLGİLİ HABERCHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti, Meclis'te şekil değiştiCHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti, Meclis'te şekil değişti
Son güncelleme: android-time 09:4110.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar