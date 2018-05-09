15 milletvekili CHP’ye geri dönüyor

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 vekille ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milletvekillerinin yeniden CHP'ye döneceği bildirildi.

CHP'den istifa ederek, Meral Akşener'e destek için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili bugün yeniden CHP'ye dönecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti'nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine CHP, 15 Milletvekilini İYİ Parti'ye transfer etmişti.

CHP’li 15 vekil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için de engel kalmamıştı. CHP'ye dönüş kararını TBMM'de yapacakları basın toplantısı ile açıklayacak olan 15 milletvekili şöyle:

– Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

– Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer

– Ankara Milletvekili Nihat Yeşil

– Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

– Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın

– Burdur Milletvekili Mehmet Göker

– Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

– Bursa Milletvekili Erkan Aydın

– Çorum Milletvekili Tufan Köse

– Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

– İzmir Milletvekili Tacettin Bayır

– Kayseri Milletvekili Çetin Arık

– Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

– Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

– Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş