15 tatil ne zaman? 2018’de sömestir tatili kaç gün olacak? İşte yarıyıl tatili tarihi…

Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. Yarı yıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestirin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte 2018-2019 sömestir tatili başlangıç tarihi...

Öğrenciler, öğretmenler tatil planları yapmaya başladı. Peki bu yıl yarı yıl yani sömestir tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil uzayacak mı? İşte yarıyılı tatili hakkında merak edilenler… 2018-2019 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar bu hafta başında 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı.Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ -I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00’te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.