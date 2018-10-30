Yarıyıl tatili kaç gün? 15 tatil ne zaman başlayacak? 2018 sömestr tatili tatili tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. Yarı yıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestrin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte 2018-2019 sömestir tatili başlangıç tarihi...

Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen sömestir tatilinin ne zaman başlayacağı MEB iş takvimi ile belli oldu. MEB çalışma takvimine göre Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili 15 gün sürecek. Sömestr tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak.

2018-2019 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar bu hafta başında 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı.Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

OKULLAR AÇILANA KADAR NELER YAPILABİLİR?

Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere yönelik “Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır” dedi.

“Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz.” değerlendirmesini yapan Güngör, “Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir” dedi.