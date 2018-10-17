15 tatil ne zaman? Öğrencilerin beklediği sömestr tatili ne zaman başlayacak?

Öğrenciler merakla yarı yıl tatilini bekliyor. 15 tatil ne zaman başlayacak sorusu birçok öğrenci ve veli arafından ilgiyle araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi yarıyıl tatili ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusunu açıklığa kavuşturuyor. İşte merak edilen tarihler...

Geçtiğimiz ay başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonunda 15 günlük kış tatili ile öğrenciler küçük bir tatil dönemi daha yaşayacaklar. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar. İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR? Birinci dönem 17 Eylül 2018 tarihinde başlaycak ve 18 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler böylelikle 15 gün sömestr diğer adıyla 15 tatile girecek. Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasındadır. OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

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