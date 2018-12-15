15 tatil ne zaman olacak? Okullarda 2019-2020 sömestr tatili geri sayımı…

15 tatili ile okulların kapanmasına kısa bir süre kala "15 tatil ne zaman olacak" sorusunu araştırmaya hız verdi. Öğrenciler senenin ortasında dinlenme imkanı bulacakları yarıyıl tatilini büyük heyecanla bekliyor. MEB, okullar ne zaman 15 tatile girecek sorusunun yanıtını açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

2019 yılına yaklaşırken başta öğrenciler olmak üzere çok sayıda kişi, yarı yıl tatili yani bir diğer adıyla, 15 tatil ne zaman merak etmeye başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açılmıştı. Sınavların yorgunluğunu 15 tatili ile atmak isteyen öğrenciler “okullar ne zaman 15 tatile girecek” sorusunun cevabını sorguluyor. İşte yarıyıl tatili tarihi ve ilk dönem karnelerin alınma zamanı…

15 TATİL NE ZAMAN? SÖMESTR TARİHİ…

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

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TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.