15 tatil ne zaman sorusu şimdiden merak konusu… Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Bu dönem 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatiline kaç gün kaldı? soruları öğrenciler tarafından en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Hem velilerin hem öğrencilerin 15 tatilde planlarının ne olacağını belirlemek için yarı yıl tatiline kaç gün kaldı sorusu sıkça soruluyor. İşte yayınlanan MEB takvimi ve sömestr ile ilgili merak edilenler…

Tüm öğrenci ve veliler 15 tatil ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor. Tatil planı yapabilmek ve takvimi oluşturabilmek için heyecanlı bir bekleyiş içindeki öğrenci ve velileri yarı yıl tatiline kaç gün kaldı sorusunun yanıtını arıyorlar. MEB çalışma takvimine göre Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili 15 gün sürecek. Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN? İŞTE MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ…

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar bu hafta başında 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı.Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85’ten düşük fakat 80’den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar