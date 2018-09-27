15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki dehşet anları kamerada

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geçtiğimiz salı günü taksiciler arasında çıkan silahlı müşteri kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgisi olmayan bir kişinin hayatını kaybettiği o dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda meydana gelmişti. İddiaya göre, taksici Zafer İ. ile Uğur A. arasında bir önceki gün müşteri alma yüzünden yaşanan tartışma sonrasında taraflar otogarda karşılaştı. Taksici Uğur A. elindeki sopa ile aracın içinde oturan Zafer İ.'nin taksisine zarar vermeye başladı. Tam bu sırada Zafer İ. takside bulunan silahı çekerek kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan Uğur A. ilk olarak taksinin arkasına geçti, ardında da kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan olayda Uğur A. bacağından vurulurken, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Yakup Gülmez ise karnından ağır yaralanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Yakup Gülmez'in hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Zafer İ. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerin soruşturması sürüyor.

TAKSİCİLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan taksicilerin silahlı kavgası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin ticari taksinin yanına giderek elindeki sopa ile zarar verdiği tam bu sırada silahla ateş edildiği ve vatandaşların kaçıştığı görülüyor. İHA