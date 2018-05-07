Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

15 Temmuz gazisi, AKP’den adaylığını çektiğini açıkladı

AKP’den İstanbul 2’nci bölge milletvekili aday adayı olan ’15 Temmuz gazisi’ Cumali İbin, Mustafa Varank'ın konuşmasını duyduktan sonra AKP’ye tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

android-time 00:36 7 Mayıs 2018
Haberler Gündem
15 Temmuz gazisi, AKP’den adaylığını çektiğini açıkladı
AKP’den İstanbul 2’nci bölge milletvekili aday adayı olan ’15 Temmuz gazisi’ Cumali İbin, Mustafa Varank'ın konuşmasını duyduktan sonra AKP’ye tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İbin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve gazi olanlar için toplanan paraların kendilerine teslim edilmeyeceğini öğrendiği için bu kararı aldığını söyledi. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaralanan İbin, 2 Mayıs'ta AKP'den, İstanbul 2'nci bölge için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

İLGİLİ HABERSon dakika... AKP'de aday olmayacak isimler belli olduSon dakika... AKP'de aday olmayacak isimler belli oldu

Ancak geçen gün bir arkadaşının Varank ile yaptığı telefon konuşmasını duyan İbin, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve gazi olanlar için toplanan paraların kendilerine dağıtılmayacağını, vakıf bünyesinde toplanacağını öğrenince tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan İbin, “Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile Ak Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” diyerek adaylığını geri çektiğini duyurdu.

15-temmuz-gazisi-facebook

Son güncelleme: android-time 00:4607.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar