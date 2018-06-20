Ambargo İYİ Parti’ye bunu da yaptırdı

Erken seçim kararından bu yana adeta ambargo uygulanan İYİ Parti yaratıcı çözümlerle kitlelere ulaşmaya çalışıyor. İYİ Partililer bunun son örneğini de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gösterdi. Saat 14:00 sıralarında köprüye gelen partiler dev bir Akşener posteri astı.

Parti kurulma aşamasından bu yana bir çok engellemeyle karşılaşan, erken seçim kararının alınmasından bu yana da ‘medya’ tarafından adeta ambargo uygulanan İYİ Parti yaratıcı çözümlerle kitlelere ulaşma çabasını sürdürüyor. Daha önce bir televizyon kanalına Meral Akşener’in görselini yansıtan kaldırımlara ‘Meral Akşener’in televizyona çıkarın’ yazan İYİ Partililer bu kez hedef büyüttü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir grup İYİ Partili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Akşener’in dev posterini astı. Posterin asılmasının ardından Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Bir süre köprüde dalgalanan poster daha sonra kaldırıldı.