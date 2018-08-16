Süper Loto sonucu açıklandı! 7 milyon liralık ikramiye bir kişinin!

Talih bir kişinin yüzüne güldü. Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı, 7 milyon liralık dev ikramiye Bursa'ya çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin en çok kazandıran oyunu Süper Loto her perşembe akşamı saat 21.15'te açıklanıyor. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu ve heyecanla Süper Loto çekiliş sonucunu araştırıyor. İşte 16 Ağustos Süper Loto sonucu...

MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 7 milyon 186 bin TL belirlendi. 3 haftadır şanslı rakamları bilemeyen vatandaşlar biriken ikramiyenin sahibi olmak için yeniden şansını denedi. Ancak talih Bursa Osmangazi’den bir kişinin yüzüne güldü. Haberimizden Süper Loto sonucunu öğrenebilir ve kendi kuponunuzla kıyaslayabilirsiniz. 16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUCU Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Süper Loto sonuçları şöyle: Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / OSMANGAZİ 9, 11, 12, 35, 49, 52 SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ (3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER 15 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı! Büyük ikramiye bir kişiye İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da yeni devir serisi mi başlıyor? İşte 15 Ağustos sonuçları...