Süper Loto sonucu açıklandı! 7 milyon liralık ikramiye bir kişinin!

MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 7 milyon 186 bin TL belirlendi. 3 haftadır şanslı rakamları bilemeyen vatandaşlar biriken ikramiyenin sahibi olmak için yeniden şansını denedi. Ancak talih Bursa Osmangazi’den bir kişinin yüzüne güldü. Haberimizden Süper Loto sonucunu öğrenebilir ve kendi kuponunuzla kıyaslayabilirsiniz.
16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUCU
Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Süper Loto sonuçları şöyle:
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / OSMANGAZİ
9, 11, 12, 35, 49, 52
SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.
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