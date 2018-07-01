16 kırmızı plaka 10 günde belli olacak

AKP, önümüzdeki hafta kritik koltuklara atama ve seçim yapacak. Yeni sistemin ilk bakanlar kurulu belirlenecek. TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AKP Grup Başkanı olacak isimler 10 gün içinde netlik kazanacak. Erdoğan’ın önümüzdeki ay yapılacak büyük kongreyle birlikte parti vitrininde önemli değişiklik yapması bekleniyor.

600 KİŞİ VE ERDOĞAN YEMİN EDECEK: 8 Temmuz Pazar günü 27.Dönemin startı verilecek. Geçici Başkan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın başkanlığında toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda 600 milletvekili yemin edecek. Bir gün sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek. 10 Ocak tarihinde AKP Grubu'nun toplanması ve Grup Başkanı seçimi yapılması bekleniyor. Erdoğan milletvekili olmadığı için AKP'li bir milletvekili Meclis Grup Başkanı seçilecek.

BAŞKAN YILDIRIM, YARDIMCI BOZDAĞ: TBMM Başkanlığı için AKP kulislerinden 3-4 isim dile getiriliyor. Ancak en çok Başbakan Binali Yıldırım'ın ismi üzerinde duruluyor. Yıldırım'ın MHP'nin oylarıyla 3.turda Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ismi öne çıktı. Bozdağ'ın başkan yardımcılığı veya AKP Grup Başkanlığı görevlerinden birine getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

16 BAKAN KİM OLACAK?: Yeni sistemin ilk bakanlar kurulunun kimlerden oluşacağı ve kaç kişinin vekillikten istifa ederek kırmızı plakaya bineceği merak ediliyor. 295 kişilik AKP Grubu'ndan 2-3 ismin bakan yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in bakan olması, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in adı da İçişleri Bakanlığı için geçiyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bakan olmaması halinde de müsteşar Kenan İpek'in bu göreve geleceği konuşuluyor.

PARTİ VİTRİNİ YENİLENECEK: Erdoğan, Temmuz-Ağustos ayında Bakanlar Kurulu, Meclis yönetimi, AKP Genel Merkezi'ni yeniden dizayn edecek. 18 Ağustos'ta yapılacak büyük kongre ile önce 50 kişilik MKYK yenilenecek ardından Merkez Yürütme Kurulu belirlenecek. Seçim gecesi “Milletimizin partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksikleri tamamlayarak çıkacağız” diyerek AKP'nin oylarındaki yüzde 7'lik düşüşe dikkat çeken Erdoğan'ın, mevcut yönetimden bazı isimleri çizmesine kesin gözüyle bakılıyor.