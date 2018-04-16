16 Nisan On Numara sonuçları | MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi, pazartesi akşamlarının vazgeçilmez şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. Geçen hafta büyük ikramiye bir kişinin olmuştu. Bu hafta ise büyük ikramiyenin tutarı merak ediliyor. Haberimizden 16 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

MPİ 16 Nisan On Numara sonuçlarını açıkladı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 341 bin 369 TL belirledi. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanıyor. İşte 16 Nisan On Numara sonucu…

16 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları:

2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77, 80

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.